Znasz ten model? Nie przegap okazji, bo jest w dobrej cenie

Rozglądasz się za ładnym i funkcjonalnym smartwatchem? Może warto wziąć pod uwagę najnowszą promocję marki Huawei. Oprócz dobrej ceny dostaniemy w pakiecie styl i całkiem niezłe parametry.

Najnowszy model Huawei Watch Fit 3 to naprawdę ładny i zgrabny model, polecany przez influencerki. Dostaniemy go jeszcze w premierowej promocji sklepie Huawei, RTV Euro AGD oraz MediaMarkt. Promocyjna cena to 599 zł (regularna cena to 699 zł). Promocja trwa do 23 czerwca.

Urządzenie może pochwalić się nie tylko ładnym wyglądem i lekkością, ale także całkiem dobrymi parametrami. Duży ekran Hybrid Amoled o przekątnej 1,82" sprawi, że odczytasz bez problemu na nim każdą informację, czy to od znajomego, czy też sprawdzisz pierścienie aktywności. Będzie to możliwe nawet w najbardziej słoneczne dni. Ekran dopasowuje swoją jasność do warunków otoczenia.

Bateria, jak zapewnia producent, gwarantuje korzystanie ze smartwatcha od 7 do 10 dni. Brzmi nieźle, a dla posiadaczy produtku marki Apple wręcz niewiarygodnie.





Inteligentny zegarek dla fashionistki

Oczywiście urządzenie zawiera w sobie opcje zachęcające do uprawiania sportu oraz dość zaawansowanego asystenta zdrowia. Obsługuje około 100 trybów treningowych oraz umożliwia monitorowanie tętna, modnego teraz parametru - jakości snu oraz mierzy poziom stresu. Co się spodoba kobietom, monitoruje także przebieg cyklu menstruacyjnego.

Smartwatch jest zgodny z systemami Android oraz iOS.

Jeśli zatem rozglądasz się akurat nad tego typu zakupem, lub chcesz zrobić komuś prezent - ta promocja może wydać ci się atrakcyjna. To dobry moment, aby podjąć ostateczną decyzję. 100 zł mniej to w tym przypadku całkiem dobra oferta. Póki co, produkt jest dostępny online i stacjonarnie.

