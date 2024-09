Drugi odkurzacz za 1 zł. Taka okazja już się nie powtórzy!

Marzy Ci się zawsze czysta podłoga, bez wysiłku? iRobot przygotował idealną promocję. Drugiego robota sprzątającego możesz mieć za 1 zł.

Promocją został objęty najnowszy robot sprzątający Roomba Combo 10 Max, który odkurzy podłogę i dywan, umyje twarde podłogi i wyszoruje kafelki w kuchni. Potem sam opróżni pojemnik na brud i wymyje mopa w stacji dokującej AutoWash. Nie dość, że możesz go mieć prawie dwa tysiące taniej (4998 zamiast niemal 7 tysięcy), to jeszcze dostaniesz drugiego robota sprzątającego – Roomba Combo Essential – za 1 zł.

Roomba Combo 10 Max odkurza, myje i szoruje

Roomba Combo 10 Max to robot sprzątający, który wyręczy Cię w sprzątaniu całego mieszkania. Przy tym ma mnóstwo systemów, dzięki którym uniknie „wypadków”. Robot jest w stanie rozpoznać różne przedmioty na podłodze, ominie więc kable i nie wciągnie zapomnianej skarpetki. Ponadto jego oprogramowanie będzie uczyć się mapy mieszkania. Robot sam rozpozna, jakie pomieszczenie sprząta, jeśli znajdzie w nim charakterystyczne obiekty (np. jeśli zobaczy sedes, zorientuje się, że jest w łazience) oraz nauczy się, gdzie leżą dywany. Z czasem zdobędzie też informacje o tym, które pomieszczenia są najbrudniejsze (na przykład często używana kuchnia czy przedpokój, gdzie trzymamy buty) i będzie tam jeździł w pierwszej kolejności.

Jeśli masz jasny dywan, nie musisz obawiać się, że robot wysmaruje go swoim brudnym mopem. Zanim Roomba wjedzie na dywan, zarzuci sobie podstawkę z mokrą szmatką na górę obudowy. Jeśli zaś robot napotka uporczywe zabrudzenia, na przykład na podłodze w kuchni, uruchomi tryb SmartScrub – dociśnie mopa i wyszoruje brud, imitując ruchy człowieka.

Stacja dokująca AutooWash do Roomby Combo 10 Max zrobi mnóstwo rzeczy za Ciebie. Przede wszystkim opróżni pojemnik na brud w taki sposób, by żadne alergeny nie wydostały się na zewnątrz dzięki zamykanemu, szczelnemu workowi AllergenLock. Jego pojemność wystarczy nawet na 60 dni sprzątania. Po każdym sprzątaniu zaś robot wymyje i wysuszy sobie mopa w stacji dokującej, a także uzupełni wodę. Przy tym stacja jest bardzo estetyczna i będzie pasować do wielu wnętrz. Ba – może nawet służyć jako półka albo kwietnik.

Robota można oczywiście połączyć z asystentami głosowymi i obsługiwać bez sięgania po smartfon. Można też planować sprzątanie oraz czas, kiedy robot ma być cicho.

iRobot Roomba Combo Essential zaś jest robotem prostym, kompaktowym i zaskakująco ładnym. Korzystający z promocji mogą wybrać wersję białą i grafitową. Niezaleznie od koloru, Roomba Combo Essential świetnie odkurzy podłogi i dywany, także w trudno dostępnych miejscach. Ma też możliwość mycia podłóg na mokro, ale ponieważ nie ma dużej stacji dokującej, wymaga więcej uwagi niż iRobot Roomba Combo 10 Max. Za to spokojnie zmieści się pod szafką. Możesz zanieść tego robota na inne piętro albo podarować komuś bliskiemu.

Co ważne, są to roboty na lata, wykonane ze świetnych materiałów. Ponadto iRobot ma w Polsce wysokiej klasy serwis, ale wiele rzeczy możesz załatwić samodzielnie. W sklepie firmowym iRobot znajdziesz szeroką gamę części zamiennych.

Skąd ta świetna promocja na najnowszy odkurzacz iRobot? To sposób na świętowanie 20. urodzin marki iRobot w Polsce. Warto się pospieszyć. Promocja jest ograniczona czasowo. Trwa tylko do 22 września lub do wyczerpania zapasów robotów sprzątających.

