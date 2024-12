Do Żabki już nie tylko po zakupy. Sklep rusza z zaskakującą nowością

Chodzisz na zakupy do Żabki? Niedługo w sklepach tej sieci kupisz nie tylko chleb i napoje. Żabka rusza z zaskakującą współpracą.

Żabka to doskonale znana Polakom sieć sklepów, która ma już niemal 11 tys. punktów w całym kraju. Zazwyczaj chodzimy do niej po szybkie zakupy chleba, napojów, gotowych dań czy kawy. Wkrótce dojdzie do tego jeszcze jedna możliwość, ponieważ Żabka rusza z pewną nowością — informuje serwis Wiadomości Handlowe.

Do Żabki po ubezpieczenie

Żabka podjęła współpracę z CUK Ubezpieczenia. Dzięki temu klienci sklepów na wyciągnięcie ręki często tuż pod blokiem będą mieli możliwość wykupienia polisy OC lub AC dla samochodu. Jednak na tym oferta się nie kończy. W sklepach z płazem w logo kupimy też ubezpieczenie roweru oraz hulajnogi.

W skład pierwszej z nich wchodzą ubezpieczenia komunikacyjne dla klientów indywidualnych – obowiązkowe ubezpieczenie OC oraz Autocasco (AC). Drugą opcją są mikroubezpieczenia Trasti dla pełnej mobilności, umożliwiające objęcie ochroną dowolnego środka transportu, który nie wymaga rejestracji – jak np. rower czy hulajnoga – i obejmujące wszystkie sprzęty należące do ubezpieczającego i jego bliskich.

- informuje Żabka.

Warto przypomnieć, że nie jest to jedyna, nietypowa usługa Żabki. Sieć rozważa między inny możliwość uruchomienia własnych kart płatniczych z limitem wynoszącym 1000 zł. W ten sposób klienci mają zyskać możliwość kupowania na kredyt, nie tylko w zielonych sklepach, ale wszędzie tam, gdzie dostępne są terminale płatnicze. Na ten moment Żabka szuka instytucji, która podjęłaby współpracę w formie pożyczkodawcy.

