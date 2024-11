Biedronka rzuciła na Black Friday markowy sprzęt. I to za połowę ceny

Biedronka już od jakiegoś czasu jest gotowa na Black Friday. I to jak! Miłośnicy słuchania muzyki powinni być zachwyceni. Markowe słuchawki dostaniemy teraz o połowę taniej, od ceny regularnej.

Markowe słuchawki w dobrej cenie

Biedronka dobrze przygotowała się do Black Friday. W dniach, od 16 listopada do 2 grudnia, dostaniemy je w cenie 219 złotych. Regularna cena słuchawek to 499 złotych. Warto się pospieszyć, bo przy takiej cenie, mogą szybko znikać. Słuchawki zakupimy na stronie sklepu internetowego Biedronka Home.

Słuchawki dokanałowe JBL Wave Beam, czarne

Niezawodne i wygodne słuchawki dokanałowe JBL Wave Beam zapewniają doskonałą jakość dźwięku, wysoki komfort noszenia i długi czas pracy na baterii. Dzięki klasie ochrony IPX54 słuchawki sprawdzą się podczas codziennego użytkowania w różnych warunkach.

Są w stanie zapewnić jeszcze lepsze wrażenia słuchowe i posiadają ergonomiczną konstrukcję. Bateria o długim czasie pracy (do 32 godzin z etui ładującym) pozwala słuchać muzyki przez cały dzień. Funkcja Smart Ambient pozwala słyszeć dźwięki otoczenia bez zdejmowania słuchawek. Dzięki TalkThru i Ambient Aware można wygodnie prowadzić rozmowy i kontrolować to, co dzieje się wokół. To nie wszystkie ich zalety, słuchawki są odporne na wodę i pył.

Informacje o produkcie

Marka: JBL

Materiał: tworzywo sztuczne

Kolor: czarny

Wymiary: 23,5 x 21,86 x 30,99 mm

Waga: 4,4 kg

Pojemność baterii: 48 mAh - słuchawki; 530 mAh - etui ładujące

Kompatybilność z Android: tak

Kompatybilność z iOS: tak

Kompatybilność z Windows: tak

Okres gwarancji (lata): 2

Bluetooth: tak

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

