Biedronka kusi fanów taniej elektroniki. Tym razem w dodatku markowej

Biedronka rozpoczyna wrzesień z przytupem. Na półkach sklepowych pojawiły się elektroniczne produkty z wyprzedaży, a w ofercie online atrakcyjna przecena robota sprzątającego z funkcją mopowania. Aż 40% taniej od ceny regularnej.

Promocja na robota sprzątającego Dreame, obowiązuje od 11 do 17 września lub do wyczerpania zapasów. Zatem lepiej się pospieszyć. 40% rabatu to wyjątkowo dobra oferta na tego typu sprzęt. Zakupimy go od dzisiaj na stronie Biedronka Home, w cenie 759 zł.

Robot sprzątający DreameBot D10s, z funkcją mopowania, 5000 Pa

Robot sprzątający DREAMEBOT D10s z funkcją mopowania automatyzuje i sprawia, że czyszczenie podłóg w całym domu staje się przyjemne. Wszystko to, dzięki zaawansowanemu mapowaniu LDS, potężnej mocy ssania 5000 Pa oraz wygodnym funkcjom personalizacji. Nie tylko odkurza, ale także mopuje podłogi. Wyposażony w gęsto tkane pady mopujące, skutecznie usuwa zabrudzenia z paneli i kafelków. Można być pewnym, że żaden brud nie umknie jego uwadze. Gumowa szczotka usuwa z dywanów nawet głęboki kurz oraz włosy.

Może pracować bez przerwy przez około 280 minut, a jeśli będzie blisko rozładowania to samodzielnie wróci do bazy, aby uzupełnić energię. Dedykowana aplikacja daje ci wgląd do statystyk oraz funkcji odkurzacza.

