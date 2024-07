Biedronka pomoże ci z upałami. Przydatny sprzęt za czapkę gruszek

W ostatnim czasie upały dają w kość, a każdy wysiłek okupiony jest kroplami potu. Biedronka odpala promocyją ofertę, która pomoże przetrwać ten gorący czas w komforcie.

Gdy temperatury szaleją, marzymy o dobrym wiatraku, który można używać w warunkach domowego biura. Biedronka wystartowała z promocją na wentylator stojący, który od 14 do 31 lipca zakupimy w cenie 79 zł (regularna cena sprzętu to 99 zł). Lepiej się pospieszyć, bo oferta obowiązuje w sklepie Biedronka Home do wyczerpania zapasów.

Wiatraki stojące są o tyle praktyczne, że ich ustawienia można dostosować specjalnym pilotem.

WENTYLATOR STOJĄCY EXTRALINK BRYZA ESF-40D-WH, 3 TRYBY PRĘDKOŚCI

Wentylator jest dostępny w dwóch kolorach: białym i czarnym. Bardzo dobrze ochładza pomieszczenia. Sprzęt wyposażono w 3 łopatki oraz funkcję oscylacji poziomej, co gwarantuje równomierne rozprowadzanie chłodnego powietrza w całej przestrzeni. Dzięki 3 trybom prędkości można dostosować intensywność nawiewu do swoich potrzeb.

Cechy wentylatora:

3-stopniowa regulacja prędkości

funkcja oscylacji w poziomie

możliwość regulacji kąta nachylenia

solidna konstrukcja

wydajny i cichy silnik

proste w obsłudze elementy sterujące

estetyczny design i praktyczny kolor

uniwersalne zastosowanie w domu lub w biurze

energooszczędność

To nie jedyne urządzenie, które przyda nam się w upały. Na stronie Biedronka Home jest dość bogata oferta tanich, ale skutecznych urządzeń do chłodzenia powietrza w domu: wentylatorów na biurko oraz termowentylatory.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Biedronka Home