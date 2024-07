Biedronka uzbroi cię na wypad do lasu, i to za grosze

Biedronka kusi promocjami. Tym razem na polowanie mogą się wybrać miłośnicy dziczy. Ale spokojnie, obejdzie się bez ofiar. Za to możecie trafić na bardzo atrakcyjny łup. Jest w czym wybierać.

Już od najbliższego czwartku, 1.08.2024, do popularnej sieci dyskontów trafi trochę elektroniki, która może zainteresować wszystkich ceniących sobie nie tylko dżunglę miasta, ale i wyprawy poza nią, ku bardziej zielonym przestrzeniom. A przy tym szukają tanich okazji. Tym razem, przez dwa tygodnie, do 14.08 Biedronka będzie oferować trzy sprzęty z tej kategorii, a są to radio surviwalowe z powerbankiem, powerbank solarny oraz zestaw dwóch krótkofalówek. Czego można się po nich spodziewać?

W las i w góry

Pierwszą pozycją, która zagości w dyskoncie od 1.08, jest radio surviwalowe AM//FM z powerbankiem. O ile dostęp do eteru w dzisiejszych czasach może nie być tak bardzo atrakcyjny, tak połączenie go z kilkoma dodatkami trochę już to zmienia. Sprzęt ten został wyposażony dodatkowo w latarkę LED o mocy 100 lumenów. Do tego dorzucono też panel solarny i dynamo, dzięki czemu w zasadzie można się obejść bez ładowania za pomocą kabla. Gdybyście jednak chcieli z niego skorzystać, to jest taka możliwość. Jak informuje sieć sprzęt posiada wejście USB-A, a ładowanie odbywa się za pomocą USB-C. Sieć nie informuje jednak na temat pojemności powerbanka dostępnego w radiu. Cena to 59,90 zł.

Jeśli jednak zależy Wam przede wszystkim właśnie na tym przenośnym magazynku energii, zerknijcie na kolejny sprzęt z promocji, czyli powerbank solarny o pojemności 8000 mAh. Znajdziemy w nim 2 wejścia USB, 3 panele słoneczne oraz 3 tryby świecenia: ciągły, SOS oraz stroboskop. Zasilanie odbywa się za pomocą kabla USB-C.

Ostatnią atrakcją są 2 krótkofalówki. Można na nich korzystać z 16 kanałów o częstotliwości pracy PMR 446 MHz. Maksymalny zasięg w terenie zabudowanym wynosi 1,5 km, natomiast w terenie to już nawet 8 km. Sprzęt wyposażony jest w akumulatory o pojemności 1500 mAh, 2 smycze oraz klipsy do paska, a także stację ładującą. Zarówno powerbank jak i krótkofalówki kosztują 89,90 zł. Promocja będzie trwać do 14.08.2024 r.

