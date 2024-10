Biedronka z promocją od dziś! 3 topowe urządzenia za pół ceny

Biedronka ruszyła właśnie z szaloną cotygodniową wyprzedażą elektroniki. Co tym razem przygotowała? Za pół ceny dostaniemy słuchawki, smartwatcha oraz powerbank.

Biedronka dzisiaj ruszyła z Flash Deal w swoim sklepie internetowym. To dni szalonych promocji, które potrwają od 2 do 8 października, lub do wyczerpania zapasów. Co oznacza ta akcja? Otóż to, że przydatne urządzenia elektroniczne można upolować teraz z pół ceny. A jest w czym wybierać. W tym tygodniu znajdziemy w supercenie słuchawki bezprzewodowe z wyświetlaczem (za 79 złotych), smartwatch neo 1 (za 99 złotych) oraz powerbank Baseus 30000 MAH (za 99 złotych).

Słuchawki dokanałowe bezprzewodowe Moi Air2 Vision, z wyświetlaczem, białe

Douszne słuchawki Moi Air2 Vision z wyświetlaczem to propozycja dla tych, którzy cenią sobie nie tylko nowoczesne rozwiązania, ale także stylowy design i czysty dźwięk. Wyposażono je w funkcję aktywnego tłumienia szumów oraz w czytelny dotykowy wyświetlacz do sterowania. Słuchawki działają do 4,5 godziny na jednym ładowaniu.

Smartwatch Moi Neo 1, 1,43”, szary

Smartwatch MOI Neo 1 to całkiem przyzwoity inteligentny zegarek. Biorąc pod uwagę ten próg cenowy. Sferyczny wyświetlacz o przekątnej 1,43” z matrycą IPS gwarantuje wyraźny obraz z żywymi kolorami nawet przy intensywnym świetle słonecznym. Zegarek z klasą szczelności IP67 wyposażono w funkcje monitorujące zdrowie, tryby sportowe i funkcję inteligentnego asystenta.

Powerbank Baseus Bipow, 30000 mAh, 15 W, biały

Powerbank Baseus Bipow ma dość imponującą pojemność 30 000 mAh. Nawet najbardziej wymagający użytkownicy mogą być zatem zadowoleni. Umożliwia wielokrotne naładowanie telefonu i innych kompatybilnych urządzeń, nawet gdy brak jest dostępu do źródła prądu. Niezastąpiony w podróży.

