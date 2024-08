Anbernic RG40xx H w doskonałej cenie. W dodatku z darmową wysyłką

Jeśli wciąż zastanawiasz się, czy warto sprawić sobie jakąś retro konsolkę, to niniejszym trafia się dobry argument przemawiający za taką decyzją - Anbernic RG40XX H w promocji.

Choć bez wątpienia największym hitem firmy Ambernic jest model RG35XX, stylizowany na klasycznego Game Boy'a, to nie oznacza to, że chiński producent nie ma w portfolio innych łakomych kąsków.

Szczególnie, że akurat RG35XX w podstawowej wersji nie jest propozycją dla każdego. Po pierwsze - brakuje mu gałek analogowych, więc do gier 3D się nie nadaje. Po drugie - ma relatywnie niewielki ekran, o przekątnej równej ledwie 3,5''.

Ale być może dlatego warto zainteresować się modelem RG40XX H. Ten skutecznie eliminuje niedostatki pobratymca, a teraz dodatkowo dostępny jest w bardzo atrakcyjnej cenie.

Anbernic RG40XX H bazuje na układzie Allwinner H700 i 1 GB pamięci LPDDR4X, czyli ma dokładnie te same komponenty co tegoroczny RG35XX. Do tego dorzuca jednak dwie podświetlone gałki analogowe, 4-calowy ekran IPS o rozdzielczości 640x480 px, wbudowane Wi-Fi a także większy akumulator 3200 mAh.

Sam producent klasyfikuje RG40XX H jako model premium, przez co kosztuje on blisko 400 zł, ale nie tym razem. Obecnie urządzenie kupicie w promocji za 309,14 zł i to z darmową wysyłką z Hiszpanii, która powinna być znacznie szybsza niż klasyczny transport z Chin. Dostępne są wszystkie trzy kolory: szary, niebieski oraz czarny.

Źródło zdjęć: Dmitriy Prayzel / Shutterstock