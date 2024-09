Leć do Action. Takiego sprzętu jeszcze nie miałeś, a kupisz za psi grosz

W sklepach sieci Action pojawił się niezwykle ciekawy sprzęt, który dodatkowo dostępny jest w bardzo atrakcyjnej cenie.

Action wyrasta w ostatnim czasie na sklep, w którym można kupić tanią, a jednocześnie ciekawą elektronikę. Nie inaczej jest tym razem. W ofercie sieci pojawiły się inteligentne urządzenia, które nie kosztują majątku, a mają niezłe możliwości.

Elektronika w Action

W Action pojawiły się dwa inteligentne urządzenia, które dostępne są w całkiem niezłych cenach. Pierwszy jest inteligentna listwa zasilająca marki LCS Smart Connect. Jest ona wyposażona w przewód o długości 1,5 metra oraz 4 gniazda, którymi można sterować niezależnie. Każde z nich możesz wyłączyć osobno z poziomu dedykowanej aplikacji. Co ważne, ta współpracuje również z asystentami głosowymi Google oraz Alexa. Maksymalna moc listwy to 3680 W. Cena? Zaledwie 89 zł.

Drugie urządzenie to inteligenta wtyczka z monitorowaniem energii, również marki LCS Smart Connect. Obsługuje ona sieć WiFi 2,4 GHz, dzięki czemu także można nią sterować z poziomu aplikacji mobilnej. Dodatkowo oferuje funkcję monitorowania zużycia energii, co daje większą kontrolę nad rachunkami za prąd. W tym wypadku cena jest jeszcze niższa, bo wynosi zaledwie 35 zł.

Warto zaznaczyć, że oba urządzenia są w pełni przystosowane do polskich gniazdek. Co to oznacza? Między innymi obecność uziemienia, którego czasami może brakować w chińskich alternatywach.

