RTV Euro AGD chyba się pomylił. Świetny sprzęt zgarniesz za ułamek ceny

Szukasz gamingowego laptopa w dobrej cenie? Sprawdź promocję na model Acer Nitro 5 z okazji Black Friday.

Dalsza część tekstu pod wideo

Gamingowe laptopy zyskują na popularności. W ostatnich latach stały się to sprzęty nieporównywalnie lepsze, więc nie ma w tym żadnego zaskoczenia. W wielu przypadkach taki laptop będzie dobrym prezentem na święta. Jeśli nie chcesz przepłacać, to warto zainteresować się promocją na solidny model Acer Nitro 5 w ofercie Euro RTV AGD z okazji Black Friday.

Acer Nitro 5 w promocji

Sklep Euro RTV AGD przecenił gamingowego laptopa Acer Nitro 5. Model wyposażony jest w 15,6-calową matrycę IPS o rozdzielczości 1920 × 1080 pikseli. Do tego oferuje odświeżanie na poziomie 144 Hz, które jest bardzo ważne w wielu grach, szczególnie dynamicznych produkcjach multiplayer pokroju CS2 i Valoranta.

Za wydajność odpowiada procesor Intel Core i5-12450H, wspierany przez 16 GB pamięci RAM DDR5 (rozszerzalne do 32 GB) oraz układ graficzny GeForce RTX 4060 Laptop. Co ważne, GPU ma TGP na wysokim poziomie aż 140 W, co ma bezpośrednie przełożenie na wydajność. Do tego dochodzi jeszcze szybki dysk SSD NVMe o pojemności 512 GB. W razie potrzeby producent przewidział też miejsce na jeden dodatkowy nośnik M.2 i jeden SATA III.

Poza tym laptop wyposażony jest w Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 i bogaty zestaw złączy, w tym HDMI 2.1, trzy USB 3.2 i jedno USB 3.2 typu C z Thunderbolt 4. Nie brakuje też systemu operacyjnego Windows 11 Home. Cena? Zaledwie 4499 zł, więc to naprawdę niezła okazja.

Sprawdź promocję na gamingowego laptopa

Acer Nitro 5 za 4499 zł(w ratach: 4199,06 zł)

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Acer

Źródło tekstu: oprac. własne