Zbyt ciasne miejsca parkingowe z tą kamerą cofania przestaną być problemem, a dziś jest w promocji

Oczywiście ten genialny i jakże przemyślany ruch zwykle wiąże się z tym, że zaparkowanie autem w danym miejscu jest znacznie trudniejsze. Nie dość, że łatwiej kogoś obrysować , to jeszcze trzeba stanąć na tyle daleko, żeby móc w ogóle uchylić drzwi na tyle, aby wysiąść z auta , nie obijając tego obok. Mowa więc o czymś, co na normalnym parkingu powinniśmy byli w stanie zrobić tylko z wykorzystaniem lusterek. Jednak na patoparkingach konieczne może być już sięgnięcie po kamerę cofania .

AEG SR5

Tak się akurat składa, że jedna z nich, czyli AEG SR5 jest właśnie do kupienia w promocyjnej cenie za 389 złotych. Montuje się ją na lusterku wstecznym, jednak zamiast widoku zza tylnej szyby uwzlględniającego głowy pasażerów siedzących z tyłu, mamy widok z kamery przyczepionej do naszego zderzaka. Wyświetla ona obraz o rozdzielczości VGA, co raczej nie jest większym problemem: urządzenie to ma nam pomóc zaparkować, a nie robić niezapomniane nagrania. Dodatkowo oferuje jeszcze diody doświetlające, które mogą być przydatne w nocy. Dodatkowo kamerka ta wyświetla linie pomocnicze, które pomagają określić nam odległość od stojących obok aut. A wszystko to za 389 złotych, co jest niższą kwotą, niż ewentualne koszty obtarcia.