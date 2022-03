Czeka nas wymiana zasilaczy. Kolejny producent jest gotowy na PCIe 5.0

Jeśli planujesz zakup karty graficznej GeForce RTX 3090 albo czekasz na kolejne generacje od AMD lub NVIDII to potrzebny będzie Ci nowy zasilacz. FSP jest kolejnym producentem gotowym na złącza PCIe 5.0 bez używania adapterów.



Zarówno AMD, jak i NVIDIA nie powiedzieli ostatniego słowa w przypadku tej generacji kart graficznych. Czerwoni planują lada moment zaprezentować odświeżone Radeony RX 6x50, zaś Zieloni chcą wydać flagowy model GeForce RTX 3090. Będzie on pieruńsko wydajny, ale przy tym również bardzo prądożerny.

FSP dołącza do grona producentów gotowych na 12VHPWR

Z tego powodu NVIDIA GeForce RTX 3090 wyposażona zostanie w nowe złącze zasilające, które prawdopodobnie stanie się też standardem w kolejnych seriach kart graficznych. Mowa o 12VHPWR, czy prostszej i częściej używanej przez producentów nazwie PCI Express 5.0 (lub PCIe 5.0).

Nowa wtyczka ma dysponować szesnastoma pinami w układzie 12+4. Pierwsze klasycznie posłużą do zasilania, a pozostałe do transmisji danych. Ma to pozwolić na przesłanie do 600 W, a każdy z pinów pozwoli na natężenie do 9,5 A przy niskim oporze na poziomie maksymalnie 6 mΩ.

Co prawda mówi się też o adapterach 3x 8-pin -> 16-pin dla starszych zasilaczy, ale one prawdopodobnie oferować będą tylko do 450 W. Producenci więc szykują nowe, przystosowane PSU - ASUS, MSI, Cooler Master i inni. Kolejną firmą, która jest gotowa na nowe karty graficzne jest FSP.

Zarówno seria FSP Hydro PTM PRO (850 W, 1000 W, 1200 W; 80 PLUS Platinum), jak i FSP Hydro G Pro (850 W, 1000 W; 80 PLUS Gold) doczekają się nowych wersji z wtyczką i przewodem PCIe 5.0. Ich opakowania będą odpowiednio oznaczone w celu wyeliminowania pomyłki przy zakupie.

Sugerowane ceny nowych zasilaczy nie zostały zdradzone. Biorąc jednak pod uwagę, że są bardziej skomplikowane od poprzedników oraz dodając do tego "podatek od nowości" można śmiało założyć, że będą droższe. Duża konkurencja na rynku powinna jednak sprawić, że różnica nie będzie kolosalna.

Źródło zdjęć: FSP

Źródło tekstu: FSP, oprac. własne