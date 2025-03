Zamień swój zwykły grzejnik w grzejnik inteligentny i oszczędzaj na ogrzewaniu

Appartme APRM-04-001

Mowa tu o Appartme APRM-04-001. Jest to inteligentny termostat, który należy przykręcić do naszego grzejnika zamiast dotychczasowego pokrętła. Pozwala on na ustawienie temperatury, której oczekujemy w danym pomieszczeniu, a ten będzie dostosowywał stopień odkręcenia grzejnika tak, aby była ona osiągana. Dodatkowo można nim sterować z poziomu smartfona, oraz tworzyć całe profile. Tak, aby temperatura była niższa w nocy, lub w godzinach, kiedy nas nie ma, a jednocześnie pomieszczenia nagrzewały się do komfortowych dla nas warunków jeszcze zanim wrócimy do domu. Co więcej, Appartme APRM-04-001 ma także czujnik otwartych okien. Dzięki temu nie popełnimy już największego błędu podczas wietrzenia, jakim jest robienie tego przy odkręconych grzejnikach. A wszystko to za jedyne 119 złotych.