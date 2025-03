Zamień pokój w małe kino i nie wydawaj przy tym fortuny. Ten tani projektor sprawdzi się świetnie

Tani projektor nie zrujnuje domowego budżetu. Jest to jednak zwykle konstrukcja, z którą trzeba iść na pewne ustępstwa. Szczególnie pod względem ich jasności, oraz kontrastu . Te we wszystkich tańszych projektorach są zwyczajnie marne. Nie mogą być inne, ponieważ porządna, mocna lampa dużo kosztuje. Zwykle kilkukrotnie więcej, niż ca ły tani projektor za 399 zł . Kolejnymi problematycznymi kwestiami są kolory, oraz rozdzielczość samego obrazu .

Overmax Multipic 3.5

Nie jest żadnym przełomem na tle tanich projektorów. Może on jednak poszczycić się rozdzielczością HD. To dość ważne, ponieważ znaczna część projektorów w tym segmencie cenowym wyświetla obraz w 800x480 pikseli. Natomiast opis Full HD na obudowie w ich przypadku oznacza jedyne maksymalną obsługiwaną rozdzielczość plików. Jeśli chodzi o kontrast, to ten ma wynosić 1500:1. Warto jednak podkreślić, że producenci uwielbiają podawać w specyfikacji kontrast dynamiczny, zamiast statycznego. A to właśnie ten drugi powinien nas interesować. Jak jest w tym przypadku? Nie mam pojęcia. Nie należy jednak oczekiwać cudów. Jeśli zaś chodzi o jasność, to wynosi ona 180 ANIS Lumenów. Oznacza to, że korzystanie z projektora wymaga niemal całkowitej ciemności, aby uzyskać przyjemny obraz. Ten w przypadku tego projektora może mieć nawet 120 cali.