Zaczynasz przygotowania do pierwszego grilla? Ten potężny, 75-watowy głośnik jest za pół ceny

A jak grill to wiadomo: dobra zabawa przy muzyce i to w większym gronie. Dla większości głośników Bluetooth jest to olbrzymie wyzwanie. Jednak ten konkretny model sprawi, że nagłośnienie będzie na naprawdę wysokim poziomie i nawet się przy tym nie spoci. I oczywiście: na rynku jest masa potężnych głośników tego typu. Sęk w tym, że ten konkretny kupicie dziś za pół ceny .

PANASONIC SC-BMAX5EE-K

PANASONIC SC-BMAX5EE-K, bo o nim właśnie mowa, to urządzenie, które można przenosić, ale trudno nazywać go szczególnie mobilnym. Mowa tu o niezależnej kolumnie grającej, która oferuje 75 W czystej mocy. Ta zasila 14-centymetrowy przetwornik niskotonowy, oraz dwa, 2-calowe przetworniki wysokotonowe. Dodatkowo zapewnia on nie tylko wrażenia dźwiękowe, ale także i wizualne dzięki wbudowanym diodom oferującym różne efekty. Natomiast jego wbudowana bateria sprawia, że może on grać nawet przez 9 godzin. Jego standardowa cena wynosi 999 złotych. Jednak dziś możecie go kupić za jedyne 499 złotych.