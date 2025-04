Z tym głośnikiem Bluetooth możesz śmiało wejść do autobusu. A to dlatego, że ma on słuchawki

Istnieje jednak pewne urządzenie, które stara się pogodzić te obydwa światy. Jest to głośnik Bluetooth ze wbudowanymi słuchawkami TWS . I chociaż brzmi to dość absurdalnie, to w tym szaleństwie jest metoda. Pomaga także cena: w promocji możecie kupić ten dziwny zestaw za jedyne 39 złotych .

Heckermann B20

Za duży plus możemy uznać to, że dostajemy dwa urządzenia w jednym. Trudno też zgubić etui do słuchawek, kiedy to jest tak pokaźnych rozmiarów. Możliwość przełączania się między nimi zależnie od sytuacji też jest sporym plusem. Z drugiej strony, jeśli gdzieś chcemy wyjść ze słuchawkami, to automatycznie musimy nieść ze sobą cały głośnik, co już może być problemem. Jednak biorąc pod uwagę tak niską cenę, to może to być dość udany i interesujący prezent na wiele okoliczności. Ewentualnie głośnik z zapasowymi słuchawkami. W końcu zestaw ten kosztuje jedyne 39 złotych.