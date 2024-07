x-kom znowu to zrobił. Świetne komputery za ułamek ceny

Zapamiętaj ten kod - g4m3ry - dzięki niemu świat grania w setkach klatek na sekundę jest na wyciągnięcie ręki. Tak tanio topowych gamingowych komputerów x-kom jeszcze nie sprzedawał.

x-kom zaszalał, to jeszcze lepsza promocja niż w czerwcu

W czerwcu informowaliśmy Was o genialnej promocji wyprzedażowej x-komu, której topowe komputery gamingowe można było kupić znacznie taniej. Sklep zdecydował się znów to zrobić i to przebijając poprzednie ceny. Tak tanio jeszcze nie było.

Tylko uważajcie, te komputery wyprzedają się jak świeże bułeczki w promocyjnych cenach, a liczba urządzeń objętych kodem promocyjnym g4m3ry jest ograniczona. Na liście znalazły się popularne zestawy G4M3R HERO w konfiguracjach z procesorami Intel 14. generacji i grafikami od RTX 4060, przez 4060Ti po nawet RTX 4070 SUPER.

Każda z maszyn oferuje 32 GB pamięci RAM DDR5, szybki dysk SSD 1 TB na PCIe 4.0, obudowę z doskonałym przepływem powietrza i cichymi, wolnoobrotowymi wentylatorami, nie zabrakło Bluetooth 5.0 i WiFi 6E, wyciągniętych na górę obudowy niezbędnych złączy, jak i efektownego podświetlenia RGB. A doskonałym podsumowaniem dla jakości serii są aż 3 lata gwarancji door-to-door, z deklarowanym czasem napraw wynoszącym 7 dni.

Komputery G4M3R HERO są testowane nie tylko pod względem stabilności pracy, ale też w docelowym zastosowaniu, czyli w grach. Oto co potrafią objęte promocją zestawy (ustawienia high, FullHD, bez RT i DLSS):

1. G4M3R HERO i5-14400F/32GB/1TB/RTX4060/W11x

Assassins Creed Valhalla - 117 FPS

Starfield - 66 FPS

Call of Duty Modern Warfare - 98 FPS

Civilization VI - 209 FPS

Counter Strike 2 - 215 FPS

Cyberpunk 2077 - 92 FPS

Fortnite - 136 FPS

Hogwarts Legacy - 80 FPS

Balgur's Gate - 118 FPS

Diablo IV - 169 FPS

Cena tego zestawu została obniżona z 6100 zł do 5100 zł, dodatkowo zestaw można wyrwać nawet taniej w wersji bez Windowsa cena spadła z 5650 do 4700 zł





2. G4M3R HERO i5-14400F/32GB/1TB/RTX4060Ti/W11x

Assassins Creed Valhalla - 135 FPS

Starfield - 80 FPS

Call of Duty Modern Warfare - 117 FPS

Civilization VI - 257 FPS

Counter Strike 2 - 247 FPS

Cyberpunk 2077 - 109 FPS

Fortnite - 162 FPS

Hogwarts Legacy - 94 FPS

Balgur's Gate - 138 FPS

Diablo IV - 202 FPS

Cena tego zestawu została obniżona z 6500 zł do 5450 zł.



3. G4M3R HERO i7-14700F/32GB/1TB/RTX4060Ti/W11x

Assassins Creed Valhalla - 139 FPS

Starfield - 82 FPS

Call of Duty Modern Warfare - 118 FPS

Civilization VI - 250 FPS

Counter Strike 2 - 286 FPS

Cyberpunk 2077 - 114 FPS

Fortnite - 176 FPS

Hogwarts Legacy - 99 FPS

Balgur's Gate - 153 FPS

Diablo IV - 197 FPS

Cena tego zestawu została obniżona z 7400 zł do 6400 zł.



4. G4M3R HERO i7-14700F/32GB/1TB/RTX4070S/W11x

Assassins Creed Valhalla - 183 FPS

Starfield - 109 FPS

Call of Duty Modern Warfare - 174 FPS

Civilization VI - 401 FPS

Counter Strike 2 - 296 FPS

Cyberpunk 2077 - 162 FPS

Fortnite - 208 FPS

Hogwarts Legacy - 134 FPS

Balgur's Gate - 194 FPS

Diablo IV - 263 FPS

Cena tego zestawu została obniżona z 8900 zł do 7550 zł.



Co warto podkreślić, wszystkie ceny promocyjne są najniższymi w ostatnich 30 dniach. Sprawdziliśmy to osobiście — faktycznie ceny zostały poprawione nawet w stosunku do genialnej czerwcowej promocji.

