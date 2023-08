Xiaomi stworzyło telewizor przyszłości. W dodatku zaskakuje ceną

Xiaomi przedstawiło właśnie swój największy jak dotąd telewizor. Co ważne, w odróżnieniu od wielu podobnych projektów konkurencji, faktycznie trafi na rynek. W dodatku będzie relatywnie niedrogie.

Choć patrząc na rynkowe trendy, telewizory są coraz tańsze, w dalszym ciągu problem może stanowić zakup modelu naprawdę dużego. I nie chodzi tu o 75 czy nawet 80 cali, lecz na przykład okrągłe 100.

Być może jednak niebawem się to zmieni, a to za sprawą zaprezentowanego właśnie Xiaomi TV S Pro 100. Producent przekonuje, że jest to jeden z najtańszych 100-calowców na rynku. Tańszy nawet niż anonsowany w podobny sposób Redmi TV Max 100.

Xiaomi TV S Pro 100 – specyfikacje i cena

Xiaomi TV S Pro 100 bazuje na 100-calowej matrycy 4K, która wprawdzie nie jest typu OLED, ale na otarcie łez ma 384 niezależne strefy podświetlenia. W dodatku gwarantuje ponoć stabilną jasność na poziomie 1000 cd/m², wsparcie standardu Dolby Vision i czas reakcji poniżej 4 ms.

Idąc za ciosem, pewne smaczki czekają na graczy. Telewizor ma bowiem odświeżanie równe 144 Hz, certyfikację AMD FreeSync i dwa złącza HDMI w wersji 2.1. A do tego dochodzą jeszcze 30-watowe głośniki stereo.

Wreszcie, producent chwali się ponoć idealnie płynnym smart TV, co ma być zasługą 4-rdzeniowego procesora nieokreślonego typu i aż 4 GB pamięci RAM. Tu dodajmy, na dane przygotowano z kolei 64 GB przestrzeni.

Teraz najważniejsze – cena. Sugerowana wynosi 18 tys. juanów, czyli nieco ponad 10 tys. zł. Oczywiście do tego należałoby doliczyć lokalne podatki i daniny, ale dla kontrastu analogiczny model Redmi to wydatek rzędu 20 tys. juanów (ok. 11,2 tys. zł). Faktycznie więc jest dość tanio.

