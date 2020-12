Xiaomi pokazuje Mi Reader Pro

Xiaomi zaprezentował swój kolejny czytnik. Model Xiaomi Mi Reader Pro jest dużym krokiem naprzód w porównaniu do poprzedniego Mi Readera.

Wielu miłośników książek nie może się obejść bez widoku ulubionego tytułu na półce, zapachu papieru i szelestu przewracanych stron. Dla wszystkich pozostałych są czytniki. To kolejna branża, w której coraz odważniej walczy chiński Xiaomi. Tym razem producent zaprezentował w Chinach czytnik Xiaomi Mi Reader Pro. Działa on co prawda na bazie... Androida 8.1 Oreo, co może zaskoczyć wielu czytelników. To jednak oczywiście nie jest cała specyfikacja urządzenia. Chińczycy przyszykowali urządzenie z czterordzeniowym układem, 2 GB RAM i 32 GB pamięci wbudowanej.

Zagęszczenie pikseli wynosi 330 ppi, a sam wyświetlacz kusi technologią e-ink. Czytnik obsługuje takie formaty plików jak .txt, .epub, .pdf czy .doc. Nie zabrakło wsparcia dla właściwych chińskiemu rynkowi aplikacji takich jak Baidu czy WeChat Reader. Akumulator ma z kolei pojemność 3200 mAh. W pierwszej kolejności Mi Reader Pro pojawi się właśnie na ojczystym rynku firmy. Nie wiadomo czy urządzenie pojawi się też poza granicami Chin, jest to jednak bardzo prawdopodobne.

