Xbox Series X z lepszą płynnością, dzięki AMD FidelityFX Super Resolution

Technika AMD FidelityFX Super Resolution trafi do Xbox Series X/S. Dzięki temu gry na konsolach Microsoftu powinny działać płynniej.

Kilka dni temu AMD zaprezentowało technikę AMD FidelityFX Super Resolution, czyli odpowiedź na NVIDIA DLSS. Zgodnie z oczekiwaniami rzecznik prasowy Microsoftu, że w niedalekiej przyszłości trafi ona również do konsol z serii Xbox, które przecież wykorzystują podzespoły AMD. Prawdopodobnie chodzi o najnowszą generację urządzeń, czyli Xbox Series X/S.

W Xbox jesteśmy podekscytowani potencjałem technologii AMD FidelityFX Super Resolution jako kolejnej świetnej metody dla programistów na zwiększenie liczby klatek na sekundę i rozdzielczości. Wkrótce będziemy mieli więcej do powiedzenia w tym temacie.

- powiedział rzecznik prasowy Microsoftu w rozmowie z IGN.

AMD FidelityFX Super Resolution - co to?

AMD FidelityFX Super Resolution to technika skalowania obrazu, która ma być konkurencją dla NVIDIA DLSS. Od rozwiązania zielonych różni się jednak kilkoma istotnymi szczegółami. Po pierwsze, nie wykorzystuje dedykowanych do tego rdzeni i chociażby dlatego może być wykorzystywana na konsolach, a nawet kartach graficznych innych producentów. Do tego nie opiera się na wyuczonych do tego algorytmach sztucznej inteligencji. No i wreszcie jest to forma otwarty, z którego wszyscy mogą korzystać za darmo.

W teorii AMD FidelityFX Super Resolution pozwala na uzyskanie wysokiej jakości obrazu po przeskalowaniu z materiału o niższej rozdzielczości. Podobnie jak w przypadku DLSS, obraz docelowy powinien być niemal nie do odróżnienia od natywnego, przy jednoczesnym wzroście płynności. Jak będzie w praktyce? O tym przekonamy się przy okazji pierwszych testów, ale technika zapowiada się obiecująco. W przypadku konsol powinna pozwolić na poprawę liczby wyświetlanych klatek na sekundę przy zachowaniu odpowiedniej jakości obrazu. Chociażby dlatego informacja ta powinna ucieszyć wielu graczy.

Źródło tekstu: IGN