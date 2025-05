x-kom znów to zrobił. Ten produkt w promocji idzie jak woda, musisz być szybki

Mowa tu o modelu Lexar NM 790 . Jest to idealny nośnik nawet dla wymagającego użytkownika PC, lub laptopa, któremu zależy zarówno na wysokiej pojemności, jak i szybkości samego dysku. Co więcej, sprawdzi się nawet w PlayStation 5 . Teraz zaś możecie go kupić w świetnej promocji za jedyne 479 zł .

Lexar NM 790

Jest to nośnik pod złącze M.2 wykorzystujący interfejs PCIe NVMe 4.0 x4. Dzięki temu możemy tu mówić o transferach rzędu 7400 MB/s dla odczytu i 6500 MB/s dla zapisu. Jego pojemność to natomiast 2 TB. Czy potrzeba czegoś więcej w dysku, niż szybkości i dużej pojemności? Oczywiście, że tak. Kolejnym ważnym elementem jest jego trwałość. Lexar NM 790 i tu nie odstaje. Może on pochwalić się Lexar NM 790, oraz TBW na poziomie 1500 TB. A wszystko to za jedyne 479 zł.