x-kom kończy tydzień z przytupem. Tego laptopa kupisz aż 750 zł taniej

W jej ramach możecie kupić laptopa Acer Swift Go 14 za jedyne 2999 zł. W tej konkretnej konfiguracji kosztuje on zwykle 3749 zł, czyli aż 750 zł więcej. I przyznam się bez bicia, że gdybym musiał teraz kupić jakiegoś laptopa, a miałbym okrojony budżet, to byłaby to opcja, nad którą bardzo mocno bym się zastanawiał.

Acer Swift Go 14

A to dlatego, że laptop ten ma wszystko, czego potrzebuję. Wydajny procesor intel i7-13700H wspierany przez 16 GB RAM to gwarancja wieloletniego i bezproblemowego korzystania z urządzenia. Dysk 1 TB w moim przypadku to aż nadto miejsca. 14-calowa matryca 1920 × 1200 z matowym wykończeniem i wąskimi ramkami idealnie nadaje się do pracy biurowej.

Przyzwoita bateria i zaledwie 1,36 kg wagi sprawiają natomiast, że praktycznie go nie czuć podczas wyjazdów. W moim zawodzie to istotne cechy. Laptop ten idealnie sprawdzi się także w przypadku każdego ucznia, czy studenta. A można go kupić dziś aż 750 zł taniej.