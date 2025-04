Wymień swoje stare radio. Do tego podłączysz telefon i odtworzysz muzykę z microSD, a kosztuje grosze

Oczywiście, możemy kupić transmiter FM, czy inne, zewnętrzne rozwiązanie i tym samym obwieciś nasze auto w środku kablami, tak, że będzie on w środku przypominał sowiecką stację kosmiczną . Jednak znacznie lepszym pomysłem jest wymiana radia na nowocześniejszy model . Taki, który pozwoli na podłączenie do niego naszego smartfona. Zwłaszcza że dziś w promocji możecie kupić takie za jedyne 69 złotych .

XBLITZ RF100

Radio to pozwala na bezprzewodowe połączenie ze smartfonem za pomocą Bluetooth. Nie tylko odtwarza z niego muzykę, ale także pozwala na odbieranie i kończenie połączeń telefonicznych. Dodatkowo może ono odtwarzać muzykę z pendrive i kart microSD. Ma także dedykowany port USB-A do ładowania za jego pomocą naszego smartfona. A wszystko to za jedyne 69 złotych. Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.