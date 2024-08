Zainstaluj aktualizację Windowsa. Poprawia wydajność w grach

Microsoft wydał aktualizację do Windowsa 11, która nawet o 10 proc. poprawia wydajność procesorów AMD Ryzen 9000 w grach. Już możecie ją pobrać.

AMD potwierdziło, że do usługi Windows Update trafiła aktualizacja, która powinna rozwiązać problem z wydajnością układów z serii Ryzen 9000, ale też Ryzen 7000. Pierwsze testy są bardzo obiecujące i pokazują nawet 10-procentowy wzrost osiągów w grach.

Aktualizacja Windowsa 11 naprawia wydajność

Sprawa wyszła na jaw kilka dni temu. Okazało się, że procesory AMD Ryzen osiągają lepsze wyniki wydajności na kontach administratora. Było to spowodowane błędem Windowsa 11. Czerwoni podjęli współpracę z Microsoftem i w końcu możemy zobaczyć jej efekt. Do Windows Update trafiła opcjonalna aktualizacja branch prediction optimizations, która rozwiązuje problem.

Aktualizację powinni pobrać wszyscy posiadacze procesorów AMD, także starszych serii, bo w ich przypadku problem również występował, chociaż w trochę mniejszym stopniu. Serwis Hardware Unboxed przeprowadził już testy, które pokazują około 10-procentowy wzrost wydajności w grach w rozdzielczości 1080p. Pomiarów dokonano na układach AMD Ryzen 7 7700X oraz Ryzen 7 9700X.

Problem polega na tym, że nadal nie rozwiązuje to problemów nowej serii procesorów. Nadal różnica w wydajności między Ryzen 7 9700X, a Ryzen 7 7700X wynosi zaledwie 2 proc. na korzyść nowszej serii, więc wymiana CPU nie ma najmniejszego sensu. Nie zmienia to faktu, że wydajność powinna być teraz lepsza. Co ciekawe, niewielki wzrost wydajności widać też w niektórych grach na układach Intela, ale tutaj wymagane byłyby bardziej szczegółowe testy.

Aktualizacja jest opcjonalna, więc musicie je pobrać ręcznie. Jest ona oznaczona jako KB5041587.

Źródło zdjęć: Tester128 / Shutterstock.com

Źródło tekstu: VideoCardz