Windows 10: Intel publikuje aktualizacje sterowników i Centrum Sterowania Grafiką

Intel opublikował duży zestaw aktualizacyjny sterowników bezprzewodowych oraz Graphics Command Center (Centrum Sterowania Grafiką) dla Windows 10. Jakie zmiany wprowadza aktualizacja?

Aktualizacja sterowników Intel

Poprzednia aktualizacja sterowników firmy Intel miała miejsce w sierpniu, kiedy to ukazały się dwa, ale zostały one wycofane, ponieważ użytkownicy narzekali na problemy po ich instalacji. Wczoraj ukazała się dla nich łatka, a dzisiaj nowe sterowniki dla Wi-Fi, oznaczone numerem 21.120.2. Są one przeznaczone dla systemu Windows 10 od wersji 1809 wzwyż. Powinny one zlikwidować negatywne efekty i zapobiec restartowi maszyny zarówno podczas grania, jak i zwykłego użytkowania systemu.

Wspierane adaptery to:

Wireless-AC 95602, 94622, 94612 oraz 92602.

Wi-Fi 6 (Gig+) Desktop Kit2

Wi-Fi 6 AX201 and Wi-Fi 6 AX200.

Wireless 7265 (Rev D)

Dual-Band Wireless-AC 82652, 82602, 3168 oraz 3165

Zobacz: Intel prezentuje procesory 11. generacji -

Dokładana lista zmian prezentuje się następująco:

likwidacja błędu wywołującego restart Windows

likwidacja błędu wywołującego "ekran śmierci" przy uruchoamianiu maszyny z trybu uśpienia

likwidacja błędu sprawiającego, że nie można ponownie połączyć się z Access Point

likwidacja błędu zrywającego połączenia sieciowe

likwidacja błędu hamującego szybkość transferu danych

likwidacja błędu przerywającego połączenie z siecią podczas oglądania wideo

Aktualizacja Centrum sterowania grafiką Intel

Centrum sterowania grafiką Intel otrzymało dużą aktualizację, po której wprowadzeniu ma ono numer 1.100.2765. Co się zmienia? Jak podaje Intel:

dodano nowe gry do Intel Optimized Profile

pojawia się Funkcja łączenia wyświetlaczy dla grafiki Intel Iris Plus

dodano powiadomienie na ekranie głównym

udoskonalono możliwości skalowania obrazu

dodano skaźnik HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection

dodano skaźnik zgodności z monitorem o rozdzielczości 4K

Najnowszą edycję Centrum można pobrać z Microsoft Store.