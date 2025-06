Biedronka przecenia nawet o połowę. Każdy powinien to mieć

Biedronkę kojarzymy przede wszystkim z ogromną siecią sklepów stacjonarnych, rozsianych po całej Polsce. Jednak charakterystyczne logo z czerwono-czarnym owadem to też sklep internetowy Biedronka Home, który obchodzi właśnie swoje 3. urodziny. Z tej okazji ruszyły ciekawe promocje na elektronikę.

Wideorejestratory w Biedronka Home

Z okazji 3. urodziny Biedronka Home w internetowym sklepie ruszyła promocja na cztery wideorejestratory. Jeśli jeszcze nie masz kamerki samochodowej, to jest to dobra okazja, aby wzbogacić się o taki sprzęt. Zalety posiadania urządzenia do rejestrowania obrazu są oczywiste i mogą niejednokrotnie uchronić nas przed ewentualnymi konsekwencjami.