Amerykanie prezentują dyski o pojemności 20 TB z pamięcią iNAND

Western Digital rozszerza rodzinę dysków twardych do serwerów danych, czyli serię Red Pro NAS. Tym razem na konsumentów czeka bardzo pojemny wariant 20 TB z dodatkową pamięcią iNAND, która spełnia specjalne zadanie.

Jakość zdjęć, filmów i muzyki w ostatnich kilkunastu latach drastycznie się polepszyła. Lepszy sprzęt rejestrujący, to i lepszy materiał - rozdzielczość, bitrate, zakres tonalny. Dotyczy to zarówno produkcji profesjonalnych, jak i nagrań domowych. Niestety coś za coś - takie pliki zajmują również więcej miejsca.

Cena nowego WD Red Pro NAS zapowiada się atrakcyjnie

Nikogo więc nie dziwi, że pojemność pamięci wbudowanej w smartfonie, ale i dysków w laptopach, komputerach osobistych, stacjach roboczych oraz serwerach również rośnie z roku na rok. Amerykański gigant na rynku nośników danych zaprezentował nowy model HDD. Mowa o serii WD RED skierowanej do NAS-ów.

Rodzina dysków twardych WD Red Pro NAS doczekała się modelu o zawrotnej pojemności 20 TB. Co prawda nie jest to pierwszy tego typu HDD na rynku, ale ma on pewnego asa w rękawie. Prócz dziewięciu talerzy ePMR, każdy o pojemności 2,2 TB, znajdziemy tutaj również 64 GB autorskiej pamięci iNAND.

Pozwala to na osiągnięcie transferów do 268 MB/s, co czyni go drugim tak wydajnym dyskiem talerzowym w serii, tuż za modelem 18 TB. Co więcej wbudowana pamięć iNAND działa jako dodatkowe zabezpieczenie. W razie utraty zasilania HDD może zapisać tutaj do 100 MB danych z pamięci podręcznej DRAM.

Najnowszy członek rodziny WD Red Pro NAS to oczywiście dysk typu 7200 RPM z interfejsem SATA III. Nowy model pojawił się już w sprzedaży z sugerowaną ceną 499 dolarów, czyli około 2135 złotych. W Polsce jednak należy spodziewać się wyższej ceny ze względu na słabą pozycję złotówki i podatki.

Źródło zdjęć: WD

Źródło tekstu: WD, oprac. własne