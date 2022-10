Wentylatory dla największych maniaków RGB LED

Kochasz podświetlenie RGB LED? Lubisz wyróżniać się z tłumu? Szukasz nowych wentylatorów? Stop! Thermaltake ma coś dla Ciebie i to w dwóch rozmiarach.

Obecnie niemal każda obudowa komputerowa oferuje panel boczny w formie okna, czasami nawet więcej niż jednego. Po co? By móc wyeksponować podzespoły. Płyta główna, pamięci RAM czy karta graficzna potrafi być obecnie małym dziełem sztuki, które nie tylko działa, ale i cieszy oko.

Oryginalny wygląd i... pieruńsko wysoka cena

Każdy z nas ma inny gust, ale wygląda na to, że wśród fanów PC jest wyjątkowo dużo zwolenników kolorowego podświetlenia. A tak się składa, że jeden z producentów wypuścił wentylatory z naprawdę mocnym RGB LED.

Thermaltake ToughFAN RGB to wentylatory, które łączą wygląd z funkcjonalnością. Mamy tutaj do czynienia z 120- i 140-milimetrowymi jednostkami o wysokim ciśnieniu statycznym. Jednak ich cechą szczególną jest całkowicie podświetlana ramka, która gości 24 adresowalne diody oferujące 16,8 miliona kolorów.

Thermaltake ToughFAN 12 RGB pracują z prędkością od 500 do 2000 obrotów na minutę przy wydajności do 53,75 CFM, ciśnieniu powietrza do 2,4 mmH2O i deklarowanej kulturze pracy do 21,2 dB(A).

Thermaltake ToughFAN 14 RGB również pracują z prędkością od 500 do 2000 obrotów na minutę ale oferują już wydajność do 107 CFM, ciśnienie do 3,04 mmH2O i nieco gorszą kulturę pracy do 30,7 dB(A).

Cena tajwańskich wentylatorów jest niestety wygórowana. Zestaw trzech mniejszych "śmigieł" to wydatek rzędu 125 euro, zaś komplet większych to już 135 euro. Czyli około 600 i 655 złotych wraz z podatkiem. W zestawie Thermaltake dorzuca kontroler RGB LED, ale nie poprawia to zbytnio sytuacji.

