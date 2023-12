Tak wyglądają wentylatory dla największych fanów RGB LED

Jeden ze znanych i lubianych w Polsce producentów sprzętu komputerowego, firma Thermalright, rozszerzyła swoją ofertę wentylatorów o jednostki z RGB LED.

W ostatnich latach widać wyraźną popularyzację obudów z panelem bocznym w formie okna z hartowanego szkła. Tym samym konsumenci przykładają coraz większą uwagę do tego jak wygląda ich komputer. Liczy się kolor PCB, design układów chłodzenia, ale i podświetlenie RGB LED czy dodatkowe ekrany LCD.

Thermalright TL-ML12 wyceniono na 39 złotych za sztukę

Producenci sprzętu PC prześcigają się w tym kto zaoferuje oryginalniejsze rozwiązanie. Tym razem spojrzymy na ofertę firmy Thermalright, która zdecydowała się na efekt nieskończoności.

Thermalright TL-ML12 to nowa seria wentylatorów 120-milimetrowych wyposażonych w siedem łopatek i łożysko typu S-FDB. Pracują one z prędkością do 1500 RPM (±10%), przy wydajności do 47,6 CFM, ciśnieniu powietrza do 1,31 mmH 2 O oraz deklarowanej kulturze pracy do 23,2 dB(A).

To co je wyróżnia na tle konkurencji do design. Doczekaliśmy się tutaj dyskretnego RGB LED umieszczonego w ramce i widocznego zarówno z przodu, jak i tyłu wentylatorów ale również efektu nieskończoności na bokach.

Thermalright TL-ML12 dostępne będą w białej i czarnej wersji kolorystycznej. Sugerowane ceny to 39 złotych za jedną sztukę lub 105 złotych za trójpak. Wentylatory trafiły już do sprzedaży za granicą.

Źródło zdjęć: Thermalright

Źródło tekstu: oprac. własne