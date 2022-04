Sharkoon prezentuje wentylatory dla fanów ciszy i ARGB LED

Szukasz nowych wentylatorów komputerowych? Nie chcesz dużo wydać, ale zależy Ci na ciszy, wydajności i wyglądzie? Wszystko to oferuje seria Sharkoon SilentStorm!

Niemal w każdym zestawie komputerowym znajduje się przynajmniej jeden wentylator, a często jest ich więcej. Znaleźć można je na karcie graficznej, w zasilaczu oraz na chłodzeniu procesora. Często też zamontowane są w obudowie - czy to fabrycznie, czy dołożone przez użytkownika.

Shrakoon kusi ceną, specyfikacją i ARGB LED

Bez wentylatorów cyrkulacja powietrza w obudowie byłaby zdecydowanie gorsza, a tym samym podzespoły osiągałyby wyższe temperatury. To może rzutować na ich wydajność i/lub żywotność. Jednak ile osób, tyle różnych preferencji. Część stawia na ciszę, inni na wydajność, a jeszcze inni na wygląd.

Sharkoon postanowił zadowolić fanów ARGB LED oraz dobrej kultury pracy. W efekcie na rynek trafiły dwie nowe, przystępne cenowo serie wentylatorów - SilentStorm 120 PWM i SilentStorm 140 PWM.

Pierwszy z nich to propozycja 120-milimetrowa z łożyskiem typu FDB oraz dziewięcioma łopatkami. Pracuje ona z prędkością od 400 do 1400 RPM przy wydajności do 93,6 m³/h, ciśnieniu do 1,91 mmH2O oraz deklarowanej kulturze pracy do 20,4 dB(A). Wisienką na torcie jest dziewięć adresowalnych diod.

Drugi model to propozycja 140-milimetrowe, typ łożyska i liczba łopatek pozostają bez zmian. Podobnie sprawa ma się z prędkością obrotową. Wydajność sięga jednak do 121,9 m³/h przy ciśnieniu do 1,47 mmH2O oraz deklarowanej kulturze pracy do 34,7 dB(A). Jest więc dużo głośniej.

W celu wyeliminowania jakichkolwiek wibracji przenoszonych na obudowę lub radiator w komputerze opisywane wentylatory wyposażono w nakładki antywibracyjne w dwóch kolorach - białym i szarym.

Sharkoon SilentStorm 120 PWM i SilentStorm 140 PWM trafiły już do sprzedaży w Europie. Sugerowane ceny są dość niskie jak za propozycje ARGB LED. Ustalono je na 11 i 13 euro, czyli około 51 i 60 złotych.

Źródło zdjęć: Sharkoon

Źródło tekstu: Sharkoon, oprac. własne