WANBO TT udowadnia, że miniaturowy i tani projektor wcale nie musi być słaby

Czemu więc uważam, że Wanbo TT to świetny wybór w tym segmencie? Ponieważ jest to mały projektor, który waży mniej, niż 1 kg, a mimo to ma naprawdę przyzwoite parametry. Pamiętajcie jednak, że przyzwoite nie oznacza wybitne. Nie jest to projektor, który zastąpi Wam telewizor, zwłaszcza w środku słonecznego dnia. Za to na pewno pozwoli na przyjemne spędzanie czasu przy nocnym seansie w domu, lub na wyjazdach. A wszystko to za 999,99 zł.