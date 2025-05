W tym polskim mieście lepiej dziś unikać wykroczeń. Mandat przyjdzie z nieba

Dziś, czyli 20 maja wystartowała w jednym z miast wojewódzkich, a dokładniej w Lublinie wystartowała akcja Bezpieczny Lublin. W jej ramach Policja zamierza skupić się na bezpieczeństwie niechronionych uczestników ruchu, czyli pieszych i rowerzystach. Tym samym znacznie zwiększył się udział Policji na drogach. Oczywiście osoby, które mają łamanie przepisów we krwi, często najpierw się rozglądają za mundurem/radiowozem, a dopiero po tym przechodzą do działania. Tym razem to jednak na niewiele się zda. W akcji udział biorą także policyjne drony.