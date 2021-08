Voyager 4300 UC to koniec problemów ze stanem wyciszenia

Firma Poly zaprezentowała zestaw słuchawkowy Bluetooth Voyager 4300 UC. Zaprojektowane z myślą o nowym trybie pracy zdalnej, słuchawki pozwalają pracownikom na pełen kontakt bez względu na miejsce pracy. Rozwiązują też problem ze stanem wyciszenia.

Seria Voyager 4300 UC to bezprzewodowy zestaw słuchawkowy zapewniający stabilne połączenie na odległość do 50 metrów od komputera, z wysokiej jakości dźwiękiem i wieloma opcjami łączności do wyboru.

Jak przekonuje producent, z tym modelem użytkownicy mogą utrzymać kontrolę nad jednym z największych problemów związanych ze zdalnymi spotkaniami – stanem wyciszenia. Voyager 4300 UC jest wyposażony w łatwy do znalezienia i obsługi przycisk wyciszenia oraz funkcję Dynamic Mute Alert, która wykrywa i powiadamia użytkowników, gdy mówią w trybie wyciszenia.

Technologia Acoustic Fence blokuje niepożądane dźwięki z otoczenia, dzięki czemu osoba po drugiej stronie słyszy tylko głos rozmówcy. Natomiast rozwiązanie Sound Guard Digital poprawia jakość odsłuchu oraz brzmienie mowy, zapewniając najlepsze wrażenia dźwiękowe wszystkim uczestnikom rozmowy.

Zestaw Voyager 4300 UC jest kompatybilny z wybranymi platformami UC, m.in. w wersji z certyfikatem Microsoft Teams, z dedykowanym przyciskiem Microsoft Teams na zestawie słuchawkowym, który natychmiast włącza aplikację, a także zapewnia wizualne alarmy w przypadku otrzymania powiadomienia.

Zestawy słuchawkowe z serii Voyager mają również certyfikat Zoom, który zapewnia bezproblemową obsługę spotkań Zoom, w tym zdalne sterowanie połączeniami i synchronizację wyciszenia.

Zestaw słuchawkowy Voyager 4300 UC jest dostępny w wersji stereofonicznej na dwoje uszu lub monofonicznej na jedno ucho. Sprzedawany jest też w różnych zestawach z dodatkowym wyposażeniem za ceny zaczynające się od 209,95 USD, czyli około 820 zł.

Źródło zdjęć: Poly

Źródło tekstu: Poly