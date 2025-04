vivo pokazało trzy wyjątkowe smartfony, z których każdy jest inny i każdy wybitny, a wkrótce trafią do sklepów

Mamy więc flagowego vivo X200 Pro, którego główną, ale nie jedyną zaletą jest potężny aparat, który powstał we współpracy z marką ZEISS – chociaż to nie jedyny jej wkład w tego smartfona. Potem jest vivo V50 Lite o potężnej baterii i z mocarną matrycą Sony IMX882 i pancerną, acz elegancką obudową. Na samym końcu znajduje się natomiast vivo Y19s, w którym postawiono na styl i rzecz już dawno zapomnianą w smartfonach. Znajdziemy w nim diodę powiadomień.

Wszystkie te smartfony trafią do sprzedaży 9 maja i będą dostępne w sklepach sieci Media Expert. Dla osób, które zdecydują się na ich zakup do 1 czerwca, czekają specjalne prezenty.

vivo X200 Pro

Smartfon ten może pochwalić się olbrzymim ekranem ZEISS Master Color. Jest to panel LTPO o przekątnej aż 6,78-cala i jasności szczytowej dobijającej do 4500 nitów. Jego sercem jest układ MediaTek Dimensity 9400. Wspierać go będzie 16 GB RAM i 512 GB na dane. Na szczególną uwagę zasługują natomiast potężne aparaty tego flagowca. Mamy tu 200 Mpix teleobiektyw ZEISS APO z sensorem 1/1,4-cala, który opiera się na systemie płynnego peryskopu. Pozwala to na osiągnięcie nawet 100-krotnego przybliżenia. Nie można także nie wspomnieć o baterii 6000 mAh, którą naładujemy z mocą do 90 W po kablu i 30 W bezprzewodowo. Smartfon ten został wyceniony na 5299 zł. Jeśli kupicie go do 1 czerwca, to w gratisie dostaniecie ładowarkę 90 W, słuchawki vivo TWS E3 i roczną ochronę ekranu.

vivo V50 Lite

Smartfon ten będzie dostępny w dwóch wariantach: 4G i 5G. Niezależnie od wersji mamy tu do czynienia z baterią aż 6500 mAh, którą naładujemy z mocą do 90 W. Każdy z nich ma także matrycę Sony IMX882 o rozdzielczości 50 Mpix. Dodatkowo smartfon ten jest odporny na kurz i wodę w ramach normy IP65, a producent chwali się, że radzi sobie dobrze także z upadkami. Sercem wersji 5G jest Dimensity 6300, a wariant 4G napędza Snapdragon 685. Każda z nich współpracuje z 8 GB RAM. Jeśli chodzi o ekran, to otrzymujemy tu 6,77-calowy ekran P-OLED, który działa w 120 Hz i potrafi osiągnąć do 1300 nitów jasności.

Jeśli chodzi o cenę, to V50 Lite 5G został wyceniony na 1499 zł, a wersję 4G będziemy mogli kupić już za 1299 zł. Jeśli kupicie go do 1 czerwca, to w gratisie dostaniecie ładowarkę 90 W, słuchawki vivo TWS E3 i roczną ochronę ekranu.

vivo Y19s