Tylko dziś AirPods 4 kupisz w świetnej promocji. To najlepszy wybór do iPhone i MacBooka

AirPods 4 to słuchawki od Apple, które warto kupić szczególnie wtedy, kiedy mamy już sprzęt tego producenta. I nie chodzi tu o to, żeby mieć wszystko z logo jabłuszka w celu budowania tego mitycznego ekosystemu. Tak naprawdę jest to bardzo praktyczny wybór pod względem użytkowym.

Zacznijmy jednak od samych słuchawek: te grają po prostu fenomenalnie. Dodatkowo wbudowane etui pozwala na do 30 godzin słuchania muzyki, a same słuchawki są odporne na pot i deszcz zgodnie z normą IP54. I oczywiście, to można powiedzieć o wielu słuchawkach w tym budżecie.

Jednak AirPods 4 oferują inteligentne przełączanie się pomiędzy urządzeniami Apple. Słuchasz muzyki na MacBooku, ale wychodzisz z domu i chcesz słuchać jej dalej na iPhone? Nie musisz nic przełączać. Słuchawki same zmienią źródło dźwięku. Kolejnym dużym plusem jest chip H2, który oferuje znacznie niższe opóźnienia i wyższą jakość dźwięku. Jednak to autorskie rozwiązanie Apple jest w pełni kompatybilne tylko z innymi urządzeniami tego producenta. Tym samym to właśnie z iPhone, MacBookiem czy iPadem słuchawki te rozwijają pełnie swojej mocy. A dziś kupisz je w promocji za jedyne 499 zł.