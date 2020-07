TP-Link wprowadza budżetowy router LTE TL-MR100

TP-Link poszerza portfolio routerów LTE o nowy model i wprowadza na rynek stacjonarny router TL-MR100. Urządzenie może się przydać podczas wakacyjnych wyjazdów.

TP-Link TL-MR100 przeznaczony jest dla osób, które nie mają możliwości podłączenia się do infrastruktury kablowej lub dla tych, którzy chcieliby ze swojego internetu korzystać nawet podczas urlopu, np. w trakcie wyjazdu na działkę. Router udostępni połączenie 3G/4G nawet 32 urządzeniom bezprzewodowym jednocześnie.

Router TL-MR100 obsługuje LTE kategorii 4 (pasma FDD 2100/1800/850/2600/900/800 MHz i TDD 2600/2300/2500 MHz), a także 3G (pasma 2100/850/900 MHz) i zapewnia połączenia o teoretycznej prędkości do 150 Mb/s.

Stabilność i wydajność można zwiększyć, wymieniając dwie odłączalne anteny LTE na większą antenę zewnętrzną.

TL-MR100 rozgłasza sieć Wi-Fi w standardzie 802.11n w paśmie 2,4 GHz o prędkościach do 300 Mb/s. Za podłączenie urządzeń przewodowych odpowiadają dwa porty LAN 10/100 Mb/s. Jeden z portów LAN routera może zamiennie służyć jako port WAN, dzięki czemu w przypadku zmiany dostawcy internetu na operatora stacjonarnego nie trzeba wymieniać routera.

By udostępnić szyfrowane połączenie z internetem, wystarczy włożyć kartę SIM oraz podłączyć router do prądu. Poprzez panel konfiguracyjny użytkownik zyskuje dostęp do bardziej zaawansowanych opcji takich jak np. funkcja kontroli rodzicielskiej czy sieć dla gości. Ta druga funkcja pozwali na utworzenie dodatkowej sieci bezprzewodowej, umożliwiającej gościom korzystanie z Internetu bez udzielania im dostępu do zasobów sieci lokalnej.

Urządzenie umożliwia stosowanie szyfrowania 64 i 128-bitowego WEP, WPA/WPA2 i WPA-PSK/WPA-PSK2.

Router Archer TL-MR100 jest już dostępny w sprzedaży w cenie około 300 zł i objęty został 3-letnią gwarancją producenta.

Źródło tekstu: TP-Link