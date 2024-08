Toshiba prezentuje HDD nowej generacji. Jest wydajnie i pojemnie

Mimo ogromnej popularności SSD, producenci HDD się nie poddają. Nową serię dysków twardych zaprezentowała właśnie japońska Toshiba.

Nośniki półprzewodnikowe na dobre zadomowiły się w komputerach stacjonarnych i laptopach. Największa przewagą SSD są wysokie transfery i niskie czasy dostępu, co znacząco wpływa na komfort pracy z PC. Oprócz tego są małe, lekkie i pracują całkowicie bezgłośnie.

Dostajemy pojemność do 10 TB i wydajność do 281 MB/s

Mimo wszystko starsza technologia nadal ma swoje zalety. HDD oferują zdecydowanie lepszy stosunek ceny do pojemności, a odzyskiwanie danych jest znacznie łatwiejsze. To właśnie dlatego w zastosowaniach profesjonalnych nadal chętnie się z nich korzysta. A tak się składa, że Toshiba pokazała nowe modele.

Toshiba S300 Pro to seria dysków twardych w formacie 3,5", które korzystają z interfejsu SATA III. Mamy tutaj do czynienia ze standardową metodą zapisu CMR, prędkościami do 7200 RPM, a wnętrze wypełnione jest powietrzem. Zaprojektowane zostały z myślą o systemach monitoringu.

Japończycy przygotowali cztery różne warianty pojemności - 4, 6, 8 oraz 10 TB. W porównaniu do poprzedniej generacji dostajemy dwa razy większą pamięć podręczną, wynoszącą aż 512 MB. Deklarowana wydajność sięga do 281 MB/s. Toshiba chwali się też mniejszym poborem mocy niż wcześniej.

Opisywane HDD trafią do sprzedaży jeszcze w tym miesiącu. Mają być dostępne zarówno dla klientów biznesowych, jak i w sklepach detalicznych. Sugerowane ceny nie zostały zdradzone.

Źródło zdjęć: Toshiba, Shutterstock

Źródło tekstu: Toshiba, oprac. własne