To radio FM ma wbudowany akumulator, a kupisz je dziś w świetnej promocji

Sencor SRD 215 W

A właściwie nie tyle gadżet, co... radio. Jest to naprawdę proste, ale przy tym tanie urządzenie. Wspiera ono fale FM w stosowanych w Polsce zakresach. Aktualna częstotliwość jest wyświetlana na wyświetlaczu segmentowym. Ma ono wbudowany akumulator, więc nie musimy się martwić o wymianę baterii, czy zasilanie z gniazdka. A w razie rozładowania możemy je podładować nawet z powerbanka. Kiedy zaś znudzą nam się stacje radiowe, to możemy z niego słuchać własnej muzyki dzięki obecności slotu na karty pamięci. A wszystko to za skromne 59,99 złotych.