To najtańszy projektor, którego zakup ma sens, a dziś jest jeszcze w promocji

Tak jest w przypadku projektora EXTRALINK ESP-300HiFi HD , którego możecie kupić dziś za jedyne 333 zł . Oferuje on rozdzielczość HD, oraz jasność na poziomie 200 ANSI Lumenów, co można już samo w sobie uznać za duży sukces w tym segmencie cenowym.

EXTRALINK ESP-300HiFi HD

Projektor ten może wyświetlać obraz od 40 do 130 cali. I owszem: jego rozdzielczość nie powala. Mówimy jednak o bardzo tanim urządzeniu. Jeśli zaś chodzi jego jasność, to nie należy oczekiwać, że pozwoli ona na seanse w ciągu dnia. Jednak po zmierzchu, przy zgaszonych światłach 200 ANSI Lumenów to wystarczająca jasność do komfortowego oglądania filmów. Pamiętajmy także, że mówimy o projektorze za jedyne 333 zł.