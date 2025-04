To miał być wielki powrót Meizu. Fani kręcą nosem na Note 16

To nie jest to, na co czekaliśmy

Z ujawnionych zdjęć wynika, że Meizu Note 16 otrzymał prostokątną obudowę z płaskimi ramkami oraz charakterystyczną, ośmiokątną wyspę na aparat, co wpisuje się w aktualne trendy wzornicze. Na froncie znalazł się 6,78-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości FHD+ (2460 x 1080 pikseli). Niestety, zastosowanie panelu LCD zamiast coraz popularniejszego AMOLED-a w tej klasie cenowej uznano za krok wstecz, zwłaszcza w kontekście konkurencji.

Nie rozpieszczają też inne podzespoły, budżetowym chipsetem Unisoc T765 - wycisnąć można z tego zaledwie około 400 tys. punktów w AnTuTu 9. Do tego dostajemy 12 GB pamięci RAM, 256 GB pamięci wewnętrznej, główny aparat 50 Mpix i dodatkowy makro 2 Mpix, przedni aparat 8 Mpix i Androida 15 z nakładką Flyme 12 AI.

Nie sądzicie, że jak na aparat 50 Mpix i jakieś maleństwo 2 Mpix ta wielka wyspa aparatów jest ekstremalnie wręcz przesadzona? Warto też zauważyć, że zastosowany ekran LCD nie ma symetrycznych ramek i na dole jest charakterystyczna dla niskiej jakości ekranów "bródka".