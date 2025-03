To małe kółko potrafi dać naprawdę wiele radości w bardzo atrakcyjnej, promocyjnej cenie

OPPO Enco Buds2 W14

Słuchawki te oferują 10-milimetrowe przetworniki, oraz obsługują kodeki SBC i AAC. Dzięki temu grają dość przyjemnie. A jeśli spojrzymy przez pryzmat ich promocyjnej ceny, to możemy mówić już o wybitnej jakości. Dodatkowo nie zawodzi ich bateria. Ta pozwala na do 7 godzin pracy na pojedynczym ładowaniu. Czas ten możemy wydłużyć dzięki etui do 21 godzin. A wszystko to za jedyne 79 złotych.