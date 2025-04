To eleganckie radio idealnie sprawdzi się w każdej kuchni, salonie, czy na działce

Tak jest właśnie w tym przypadku. BLOW RA9 V2 to na pierwszy rzut oka po prostu radioodbiornik w starym stylu. Mamy tu analogowy potencjometr do wybierania częstotliwości w modulacjach AM lub FM. W podobny sposób postawiono na regulację głośności. Jest także segmentowy ekran LCD pozwalający na wyświetlenie godziny. Do tego dochodzi antena teleskopowa gwarantująca porządny zasięg odbioru radiostacji. A to w urządzeniu za 124,90 zł. To jednak dopiero początek.