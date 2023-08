Thermomix w super cenie? Uważaj, co miesiąc przyjdzie rachunek

Thermomix to niezwykle popularny sprzęt w Polsce, co bywa też jego przekleństwem. Chodliwość towaru wykorzystują oszuści – ostrzega policja.

Thermomix cieszy się w Polsce ogromnym zainteresowaniem. W samym 2022 roku na naszym rynku sprzedało się ponad 246 tys. egzemplarzy urządzenia, co daje ponad 20 tys. kupowanych modeli w miesiącu i około 676 każdego dnia.

Niestety, tak duża popularność nie mogła nie zostać zauważona przez oszustów. Ci postanowili wykorzystać ogromną chodliwość robota marki Vorwerk i nacinają Polaków na niewiarygodne promocje — informuje serwis BiznesInfo, powołując się na Mazowiecką Policję.

Oszustwo na Thermomixa

Polacy coraz częściej mogą trafić w sieci na niezwykle korzystne oferty sprzedaży Thermomixa. To bardzo skuteczne połączenie, bo nie tylko samo urządzenie cieszy się dużym zainteresowaniem, ale też uwielbiamy wszelkiego rodzaju promocje. Niestety, w zdecydowanej większości przypadków to nic innego, jak oszustwo.

Jeśli zadzwonił do Ciebie rzekomy przedstawiciel handlowy i prosi o wpłatę zadatku w celu zarezerwowania urządzenia, to możesz być pewny, że to oszustwo. Firma Vorwerk wielokrotnie przestrzegała, że sprzedaż odbywa się tylko oficjalnymi kanałami. Dlatego też wszelkie oferty w internecie czy na grupach na Facebooku należy traktować jako potencjalny problem.

Sami kilkukrotnie pisaliśmy o sytuacjach, w których Polacy nabierali się na niesamowite oferty na Thermomixa. Jedna z kobiet uwierzyła, że urządzenie, które normalnie kosztuje prawie 6000 zł, uda jej się kupić za 400 zł. Kontakt ze sprzedającym urwał się od razu po zrobieniu przelewu.

Nie tylko sprzedaż

Niestety, oszustwo na Thermomixa to nie tylko niesamowite oferty, które mają na celu wyciągnięcie od Polaków pieniędzy. Urządzenie coraz częściej wykorzystywane jest we wszelkiego rodzaju fałszywych konkursach na Facebooku. Skorzystanie z tego typu okazji ma na celu zdobycie od naszych danych, które później oszuści mogą wykorzystać, np. do wzięcia na nas kredytu.

Jeszcze ciekawsze wydaje się aktywowanie usługi premium na gry mobilne, za którą będziesz musiał płacić kilkadziesiąt złotych miesięcznie. A to wszystko w imię oszustwa na Thermomixa. Dlatego warto mieć się na baczności i korzystać tylko z pewnych źródeł zakupów.

