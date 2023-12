Thermomix to już nuda. Czas na kolejny krok

Sam przepis już nie wystarczy, konsumenci chcą od razu zamówić niezbędne produkty – przekonuje amerykańska sieć spożywcza Kroger. I podaje od razu konkretne rozwiązanie.

W myśl komentarzy dostępnych w sieci tym, za co ludzie pokochali inteligentne roboty kuchenne, z szalenie popularnym Thermomiksem na czele, jest ogólnie pojmowana prostota. Koniec końców, dzięki zintegrowanej platformie z przepisami, nawet kulinarny laik może stworzyć wykwintne danie.

Ale co byłoby, gdyby pójść jeszcze o krok dalej i połączyć kuchenną technologię z e-commerce? Na taki pomysł wpadł Kroger, amerykańska sieć sprzedaży detalicznej, który nawiązał właśnie współpracę z GE Appliances, marką AGD należącą do koncernu Haier.

Piekarnik, który od razu zamówi ci półprodukty

Wybrane modele urządzeń GE – na razie tylko piekarniki, ale docelowo ma być ich więcej – w ramach aktualizacji otrzymały zupełnie nową funkcję. Teraz ich oprogramowanie nie tylko wskazuje przepisy, przeprowadzając użytkownika przez kolejne etapy przygotowywania danej potrawy, ale też pozwala zamówić od razu niezbędne półprodukty.

Jak zgodnie zachwalają obydwie zaangażowane firmy, wystarczy tylko założyć konto w e-sklepie Kroger, korzystając ze smartfona, po czym zeskanować wyświetlony na ekranie piekarnika kod QR. To otworzy drogę do robienia zakupów, które, uprzednio opłacone online, zostaną dostarczone pod drzwi jeszcze tego samego dnia.

Kuchenne rewolucje w sosie technologicznym

Warto zauważyć, nie jest to pierwszy przypadek, w którym Kroger wychodzi niejako przed szereg. By rozszerzyć możliwości składania zamówień, wcześniej sieć nawiązała współpracę m.in. z platformą Samsung Food, wtedy znaną jeszcze jako Whisk.

Kroger stworzył też ciekawego bota, wykorzystującego technikę rozpoznawania obrazów do tworzenia przepisów na bazie zdjęć składników. Narzędzie, znane jako Chefbot, funkcjonuje na Twitterze/X od 2020 roku i cieszy się ponoć stale rosnącą popularnością.

Nie próżnuje również GE Appliances, które to z kolei sięgnęło po generatywną sztuczną inteligencję, a konkretniej model Vertex AI z pakietu Google Cloud. Ten, zintegrowany z aplikacją producenta o nazwie Smart HQ, służy do wymyślania nowych przepisów w oparciu o gusta użytkownika i wskazaną zawartość spiżarki.

E-commerce zamiast warzywniaka?

Nie wiadomo, jaka jest faktyczna popularność wszystkich tych rozwiązań, ale według ujawnionych danych funkcję integracji z e-sklepem otrzymuje w tej chwili ok. 150 tys. właścicieli sprzętu GE. Na razie co prawda jedynie na terenie USA, ale Haier jako spółka macierzysta nie wyklucza, że zechce wprowadzić podobne usługi w innych krajach, z lokalnymi partnerami.

Dodajmy, że jeśli wierzyć badaniom Muszkieterów, to w Polsce w 2022 roku gotowość do zakupu żywności online zadeklarował niemal co trzeci konsument (30 proc.). Inna sprawa, że czym innym jest wzięcie w tym celu do ręki telefonu czy laptopa, a czym innym dokonywanie zakupów wprost z poziomu sprzętu AGD.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Anna Rymsza / Telepolis

Źródło tekstu: Materiały prasowe, oprac. własne