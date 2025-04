Teufel CINEBAR 11 w nowej wersji z Dolby Atmos i dźwiękiem 3D

Teufel CINEBAR 11 to jeden z ciekawych soundbarów 2.1 na polskim rynki i jeden z popularniejszych modeli w ofercie niemieckiej marki. Teraz urządzenie doczekało się odświeżonej wersji z Dolby Atmos , zapewniającej przestrzenny dźwięk 3 D. Dzięki temu każdy dźwięk może być precyzyjnie zlokalizowany w trójwymiarowej przestrzeni.

W zestawie znajduje się również smukły subwoofer T 6 , który dzięki kompaktowej konstrukcji można ustawić w pozycji pionowej lub poziomej. Dla osób oczekujących jeszcze bardziej immersyjnych wrażeń dźwiękowych dostępna jest możliwość rozszerzenia zestawu o bezprzewodowe głośniki tylne EFFEKT 2 . Podobnie jak subwoofer, wymagają one jedynie podłączenia do zasilania – sygnał z soundbara przesyłany jest całkowicie bezprzewodowo.

CINEBAR 11 ma także Bluetooth z obsługą kodeka AAC, co umożliwia bezprzewodową transmisję muzyki ze smartfonu, tabletu czy komputera. Soundbar jest ponadto wyposażony w dwa porty HDMI (1 wejście, 1 wyjście) z obsługą 4K pass through, HDR, Dolby Vision, 3D, eARC oraz funkcją CEC pozwalającą na obsługę soundbara za pomocą pilota do telewizora.