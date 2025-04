Ten wygodny laptop z dużym ekranem może być Twój za mniej, niż 1900 zł

Są ludzie, którzy po prostu potrzebują laptopa, który będzie stał na biurku, a w razie konieczności da się go spakować do plecaka/torby i gdzieś sporadycznie zabrać. Ewentualnie laptopa, na którym da się pracować przy stole, a potem go odstawić na półkę. W takim wypadku im większy ekran i klawiatura, tym lepiej. A kiedy dany sprzęt jest dodatkowo tani i oferuje przyzwoitą wydajność, to już w ogóle, nic tylko brać. A tak się akurat składa, że laptop od HP spełniający te wymagania jest właśnie do dostania w świetnej promocji i może być Twój aż 300 złotych taniej.