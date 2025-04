Ten smartfon kosztuje tylko 269 złotych. To idealny wybór dla dziecka lub osoby starszej

Motorola Moto E15

Po co to wszystko? Otóż świetnie sprawdzi się to u osób, które korzystają z telefonu głównie do… dzwonienia. A jednocześnie sporadycznie robią zdjęcia, sprawdzają coś w sieci, korzystają z bankowości internetowej i czasami włączą GPS. Jest to więc świetny wybór dla osób, które rzadko sięgają po funkcję smart, takich jak osoby starsze. Dodatkowo może to być także świetny wybór na pierwszego smartfona dla dziecka. A to dlatego, że smartfon ten kosztuje naprawdę mało, oferując przy tym 6,67-calowy ekran HD+ i pojemną baterię i przyzwoite działanie. Gdyby jednak coś się z nim stało, to nie jest to duża strata finansowa. W końcu to smartfon za jedyne 269 złotych… pod warunkiem że kupicie go dziś. Jego cena wnika z promocji trwającej do końca 16 kwietnia.