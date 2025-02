Ten smart TV działa, nawet jak nie ma prądu, a kupisz go w promocji

Jest nią wbudowany akumulator, który pozwala na około 3 godziny pracy urządzenia po odcięciu zasilania. Świetnie więc sprawdzi się on w domku na działce, który zasilany jest z paneli PV. Ewentualnie w miejscach, gdzie przerwy w dostawie prądu podczas gwałtownych burz są nie czymś, co się czasami zdarza, a wręcz normą. Oczywiście można kupić telewizor i osobną stację zasilania. Sęk w tym, że Telefunken, który ma to wszystko w standardzie kosztuje obecnie 790 złotych .

Bateria to nie wszystko

Oczywiście samo zasilanie bateryjne nie mówi nam z czym mamy do czynienia. Otóż jest to 32-calowy telewizor z matrycą Full HD, który oferuje funkcje smart TV, a łączy się z siecią przez Wi-Fi. Tym samym można na nim oglądać większość treści VOD, oraz YouTube. Sam telewizor waży natomiast jedyne 6 kilogramów. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, aby np. wynieść go do ogródka, albo zabrać w plener, żeby razem ze znajomymi obejrzeć na nim jakiś mecz. Jego potencjał jest tak duży, że ogranicza nas jedynie nasza wyobraźnia.