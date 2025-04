Ten przenośny panel to 80 W czystej mocy. Ma wyjścia USB i DC, a kosztuje grosze

A tak właściwie mowa tu o połączonych ze sobą czterech sztywnych modułach solarnych o wydajności 22,5%. Oferuje on zarówno wyjście DC, do ładowania wszelkiej maści stacji ładowania, czy zasilania przetwornic solarnych, jak i porty USB-A i USB-C. Dzięki temu może on zasilać banki energii, jak i bezpośrednio same urządzenia. A wszystko to za 399 zł.